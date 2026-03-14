PS de Celorico da Beira retira confiança política a vereador e líder da bancada na Assembleia

A Comissão Política Concelhia de Celorico da Beira do Partido Socialista decidiu retirar a confiança política ao vereador Emanuel Barata e à deputada municipal Rosa Veloso.

A estrutura local, presidida por José Albano Marques, considera que a decisão tomada «resultou de uma avaliação ponderada e responsável sobre o recente percurso dos elementos visados» e que a ação política «exige espírito de equipa, articulação interna e lealdade ao projeto politico coletivo» sufragado pelos eleitores mas, «infelizmente, o que efetivamente se verificou foram atuações isoladas, centradas no que parece uma agenda pessoal, totalmente desalinhada com os interesses dos celoricenses e das orientações políticas do Partido Socialista». O PS de Celorico salienta ainda que ao longo dos 120 dias de mandato «tornou-se evidente a dificuldade em promover um verdadeiro trabalho de equipa» e que pela líder da bancada do PS «não foram dinamizadas reuniões preparatórias regulares com os restantes eleitos, nem criada uma estratégia de intervenção política conjunta, opondo-se inclusivamente a que o próprio Presidente da Comissão Política Concelhia pudesse mediar a articulação entre os eleitos e o partido».

A estrutura local socialista diz ainda, em comunicado, que «a senhora deputada municipal não tem sabido representar os valores e os ideais do PS, não nos deixando outra alternativa a não ser a de nos demarcarmos da sua postura, bem como do teor das suas intervenções e do permanente achincalhamento aos eleitos locais, inclusivamente presidentes de junta de freguesia do concelho de Celorico da Beira, através de putativas lições de moral e de juízos de valor que a todos envergonham».

Relativamente à situação do vereador Emanuel Barata, a Concelhia do PS local diz que «igualmente não tem sido possível efetuar qualquer tipo de articulação política, tendo inclusivamente votado em reuniões da Câmara Municipal no sentido contrário às posições que o partido defende» e que ele próprio também defendeu durante a campanha eleitoral, sendo que na última reunião de Assembleia Municipal «solicitou a palavra para dar o apoio à tomada de decisão para nomeação de mais uma vereadora do PSD, a tempo inteiro, congratulando-se por ter igualmente votado a favor e dizendo que se distanciava das intervenções efetuadas pelos eleitos da bancada do Partido Socialista».

Assim, a concelhia socialista «tomou a decisão de retirar a confiança política ao senhor vereador Emanuel Barata, bem como à senhora deputada municipal Rosa Veloso, determinando igualmente a imediata substituição da senhora deputada na liderança da bancada municipal do PS e da Comissão Permanente, decisão esta que será articulada com os restantes eleitos da bancada e o Partido Socialista», pode ler-se na mesma nota.

A partir deste momento, tanto o vereador como a deputada municipal vão exercer os seus mandatos como independentes. (saiba mais na próxima edição de O INTERIOR).