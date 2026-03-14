Semana Nacional de Formação do Desporto Escolar realiza-se na Guarda

A Semana Nacional de Formação (SNF) do Desporto Escolar vai realizar-se, este ano, na cidade da Guarda nos dias 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho. Trata-se de um evento anual de referência que reúne centenas de professores de Educação Física para ações de formação, seminários e workshops, visando a atualização pedagógica e a partilha de práticas. O objetivo é capacitar tecnicamente os docentes para o desenvolvimento do Desporto Escolar, abrangendo diversas modalidades e áreas temáticas, oferecendo formação acreditada, incluindo a presença de Federações Desportivas e especialistas. A Coordenação Nacional do Desporto Escolar considera a SNF «essencial para a melhoria da qualidade do ensino, a introdução de novos métodos e a promoção de hábitos de vida saudável nas escolas», assim como um momento de «confraternização e trabalho conjunto». A SNF irá desenrolar-se em praticamente todos os espaços desportivos cobertos e ao ar livre da cidade. Em 2025, a 9ª edição contou com mais de 800 participantes e decorreu em Moura e Serpa, no Alentejo. Tendo em conta a presença de várias centenas de docentes e técnicos do Desporto Escolar, a iniciativa da primeira semana de julho, terá um forte impacto na economia local, nomeadamente a nível da restauração e hotelaria. A SNF será organizada pelo Desporto Escolar em colaboração com a Câmara da Guarda, Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque e Agrupamento de Escolas da Sé.