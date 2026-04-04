Há lugares que nos surpreendem não só pelo que servem à mesa, mas pela experiência completa que nos oferecem — e o Aquariu’s, na Guarda, é exatamente isso: uma pequena joia onde a gastronomia se cruza com a arte e o encanto dos bons vinhos.

Ao entrar, sentimos de imediato que não estamos apenas num restaurante. As paredes contam histórias através de obras de arte cuidadosamente selecionadas, criando um ambiente inspirador e acolhedor, perfeito para quem aprecia beleza em todas as suas formas. É um espaço onde o olhar também saboreia. A experiência continua com uma seleção de vinhos que é uma viagem por Portugal. De norte a sul, cada garrafa parece escolhida com carinho, convidando-nos a descobrir novos aromas, novas regiões e novas paixões. Para os amantes de vinho — e até para os curiosos — é impossível não se deixar encantar. E depois, claro, há a comida. Pratos preparados com dedicação, onde o sabor caseiro se encontra com um toque de criatividade, criando momentos de verdadeiro conforto e prazer. Cada refeição no Aquariu’s é uma celebração — da boa comida, da arte e da vida.

Começámos a nossa experiência com uma mesa bem composta de entradas. Entre cogumelos recheados, uma delicada pasta de atum e irresistíveis quadradinhos de quiche, o difícil é escolher o favorito. Cada pequeno prato trazia conforto e aquele toque caseiro que nos faz sentir bem-vindos. Para os mais novos, a escolha foi simples: um clássico bitoque de vitela (14,90€). E que escolha acertada! A carne vinha tenra e suculenta, acompanhada por umas batatas fritas finíssimas, douradas e crocantes, arroz soltinho e uma salada fresca — um prato que conquista facilmente qualquer um, pequenos ou graúdos. Decidimos começar pelo mar, com uma generosa posta de corvina do Atlântico acompanhada por uma reconfortante açorda de peixe (19,90€). Um prato cheio de sabor, onde cada garfada parecia abraçar-nos com aquele toque tradicional que nunca falha. Para terminar, rendemo-nos à carne com uns deliciosos Miminhos de vitela com redução de porto velho, cogumelos, batata pont-neuf e migas (21,00€). Um prato rico, equilibrado e cheio de personalidade — daqueles que pedem para ser saboreados sem pressa. A acompanhar, fomos por um clássico seguro do douro: o vinho Diálogo da Niepoort, que nunca desilude e harmonizou na perfeição com toda a refeição. No final, já não houve espaço para sobremesas… mas ficou, sem dúvida, a vontade de voltar — porque há experiências que merecem ser repetidas. Mais do que um restaurante, o Aquariu’s é um espaço para parar, respirar e apreciar. Um lugar onde cada detalhe conta e onde apetece sempre voltar.

por Luís Baptista-Martins e Ana Patrícia Correia