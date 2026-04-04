13 vítimas mortais durante a Operação Páscoa 2026

A Operação “Páscoa 2026” está a ser marcada por números preocupantes no que respeita à sinistralidade rodoviária. Segundo os dados provisórios, divulgados este sábado, registam-se 1.706 acidentes com 13 mortos, 34 feridos graves e 567 feridos ligeiros.

Entre as 00h00 de 2 de abril e as 23h59 de 3 de abril, a GNR contabilizou 402 acidentes, dos quais resultaram 10 mortos, 15 feridos graves e 110 feridos ligeiros.

No caso da PSP, no âmbito da operação “Páscoa em Segurança 2026”, que decorre até 6 de abril, foram registados 1.304 acidentes, com 3 vítimas mortais, 19 feridos graves e 457 feridos ligeiros.