Livro “Terra Comum – Famalicão da Serra” apresentado na BMEL

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) na Guarda recebeu a apresentação do livro “Terra Comum” de Famalicão da Serra. Uma obra que celebra a identidade, a memória e o futuro de Famalicão da Serra e que sublinha a importância de preservar as raízes, a cronologia das diversas transformações e o contributo de todas as pessoas que ajudaram a moldar a comunidade. O livro reforça também a ideia de como o progresso depende da vontade comum de imaginar e criar um futuro melhor e mostra, através dos seus 25 autores, como a ideia de “aldeia” pode renascer como modelo de futuro mais sustentável, solidário e partilhado.

Recorde-se que a apresentação do livro “Terra Comum – Famalicão da Serra” marcou, em 2025, a primeira Gala da Freguesia de Famalicão da Serra, da qual fez parte a inauguração da Galeria dos Presidentes, na sede da Junta de Freguesia, a declaração do Dia Oficial da Freguesia e a homenagem a personalidade e entidades que contribuíram para o desenvolvimento de Famalicão.

A “Galeria dos Presidentes” apresenta dez retratos em formato de pintura digital, do atual e dos antigos autarcas, da autoria de João de Almeida Santos. Localizado na sede da Junta de Freguesia. Um espaço projetado para destacar e perpetuar os protagonistas do poder local.

A BMEL recebeu também o colóquio “Alexandre Herculano: Entre a literatura e a história”. Uma iniciativa da Associação “PATRIMÓNIO.Guarda” (Associação para o Estudo, Divulgação e Salvaguarda do Património Cultural e Ambiental da Guarda), no âmbito do Dia Nacional dos Centros Históricos. A atividade contou com a participação de António José Dias de Almeida, como orador.