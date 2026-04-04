O Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) recebe no sábado (21h30) a peça “Aquela Canção Sobre o Fim”, de Mário Coelho, com interpretação de Ana Valente, Ana Valentim, Ana Vilela da Costa, Anabela Ribeiro, Carolina Dominguez, Mário Coelho e Roxana Ionesco.
A peça é uma comédia ácida sobre a reunião desastrosa de um grupo de amigos do secundário que, progressivamente, percebem que não conseguem mais manter uma relação harmoniosa. O espetáculo é «uma tragédia contemporânea apoiada na mitologia grega, bem como uma reflexão sobre a “cultura de cancelamento” e uma crítica à hipocrisia das relações contemporâneas fundadas no “gosto” e “não gosto”», adianta a produção. O público é convidado a refletir sobre os laços que nos unem e o que pode desunir, mostrando que o passado nunca fica totalmente para trás, e como tudo pode mudar a qualquer momento – e, neste espetáculo, nada é o que parece e serão muitas as reviravoltas.
“Aquela Canção sobre o Fim” no TMC~
