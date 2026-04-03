Câmara de Trancoso apoia criadores de gado com 55 mil euros

A Câmara de Trancoso aprovou um apoio de 55 mil euros para ajudar os criadores de gado do concelho a suportar os custos inerentes ao programa sanitário 2026.

A medida vai ser implementada pela Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso, no âmbito de um protocolo já celebrado. O cumprimento do programa sanitário é «essencial para garantir a saúde animal e a sustentabilidade das explorações pecuárias locais», realça a autarquia. O apoio vai cobrir «a totalidade dos custos do referido programa sanitário, com impacto em 315 explorações pecuárias, envolvendo cerca de 13.000 animais», acrescenta a Câmara de Trancoso, realçando que, com esta medida, reconhece «a importância económica e social do setor agrícola para o concelho, bem como a necessidade de apoiar os produtores face aos desafios crescentes da atividade».