“C-O-M”, de Rita Vilhena, no Teatro Cine de Gouveia

Rita Vilhena leva à cena do Teatro Cine de Gouveia a performance de dança contemporânea “C-O-M: Composição – o Outro – Memória”, na sexta-feira (21h30).

Trata-se de uma proposta intimista e participativa, onde cada sessão se constrói na relação direta com o público – num encontro único, feito de presença, memória e escuta, acompanhado por música ao vivo. Em palco, a bailarina-performer «transforma histórias, memórias e emoções do público em movimento. Entre ritual e interação, a peça propõe uma experiência imersiva, poética e curativa, onde corpo e público se conectam num processo de troca e escuta». O conceito, conceção e interpretação são de Rita Vilhena, com composição musical original de Henrique Vieira. Concebida como continuidade da peça “Raio de Ti / Multirising the Other in I” (2023), centrada no autobiográfico, C-O-M aprofunda a investigação de Rita Vilhena sobre a possibilidade de encarnar as narrativas dos outros.