“Vida e Paixão de Cristo” esta sexta-feira em Vilar Maior

Esta sexta-feira Santa, 3 de abril, a partir das 21 horas, Vilar Maior, no concelho do Sabugal, volta a transformar-se no cenário vivo da “Vida e Paixão de Cristo”. A organização sublinha que a vila tem «recantos e encantos naturais, o palco perfeito para um momento de profunda emoção e tradição».

A encenação da “Vida e Paixão de Cristo” é já uma «atividade de referência no Município do Sabugal e em toda a região, unindo gerações de várias freguesias e concelhos vizinhos num esforço comunitário único» na época pascal.

O encenador é João Reis, sendo que a noite de sexta-feira conta também com momentos musicais com Francisco Flor, Liliana Brás, Maria Reis, Vanessa Reis, Vera Nunes, Grupo Cantares da Rapoula e Grupo Coral Polifónico de Vilar Formoso.