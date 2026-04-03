Esta sexta-feira, a partir das 21h30, “HOJE!” vai ser encenada em Pinhel, na Via-Sacra desta quadra Pascal com início no Largo da Igreja de São Luís. A peça «atualiza o percurso de Jesus até ao Calvário, visto a partir da realidade dos dias de “HOJE!”» explica a organização.
O texto e a cenografia são da autoria do Jorge Castela, Pároco de Pinhel, que, «partindo de figuras bíblicas que acompanharam Jesus na sua via-sacra, tencionam colocar em quadros o sofrimento que se tem vivido nos últimos tempos, sobretudo por causa dos conflitos de guerra que têm aumentado no mundo e as consequências trágicas que daí têm resultado».
Via-Sacra “HOJE!” esta sexta-feira em Pinhel
Esta sexta-feira, a partir das 21h30, “HOJE!” vai ser encenada em Pinhel, na Via-Sacra desta quadra Pascal com início no Largo da Igreja de São Luís. A peça «atualiza o percurso de Jesus até ao Calvário, visto a partir da realidade dos dias de “HOJE!”» explica a organização.
