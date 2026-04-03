Escola Afonso de Albuquerque tem novo espaço dedicado à Ciência

O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque na Guarda inaugurou na passada segunda-feira um novo espaço dedicado à ciência, localizado no corredor dos laboratórios de Física e Química.

A iniciativa aconteceu no âmbito das comemorações dos 25 anos do Clube Ciência Viva. O destaque vai para uma tabela periódica de grandes dimensões. Com cerca de oito metros de extensão, esta tabela foi especialmente criada para o local e assinala, de forma simbólica e visual, o espaço e o tempo da efeméride. O novo espaço expositivo foi concebido para despertar a curiosidade e o interesse da comunidade escolar e do público em geral. Além da tabela periódica dos elementos químicos, talvez a maior do país, a exposição contempla ainda diversos modelos experimentais interativos, incluindo uma sequência de espelhos.

Alina Louro, professora de Física e Química e responsável pelo Clube Ciência Viva da Afonso de Albuquerque, disse a O INTERIOR que «temos realizado trabalhos no campo da Ciência Viva, mas também ao nível da investigação. Temos trazido muita gente à escola e já ganhamos vários projetos que têm levado o nome da Guarda e da região além-fronteiras, pelos vários continentes. Este é mais um momento de festa, recordando os alunos que frequentam atualmente a escola e os que já passaram por aqui, sendo que este será um marco de futuro».

Para Simão Madeira, aluno do 8º ano, fazer parte do Clube Ciência Viva «tem sido uma experiência muito boa em que todos os dias partilhamos momentos. Pretendemos que esta tabela periódica, a maior do país, seja mais um motivo para dar a conhecer a nossa escola e o nosso clube de ciência». Por sua vez, José Carvalho, diretor do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque realçou que a iniciativa aconteceu «num dia simbólico», batizado de dia sem mochila. «Os alunos vêm desfrutar de todo um outro mundo que a escola tem para oferecer. A ciência, o ensino e a aprendizagem não acontecem apenas nas salas de aula. Temos procurado que a sala de aula venha também para o exterior, para que aconteça de forma informal noutros espaços e, esta iniciativa da tabela periódica, pela sua expressão e escala, é um exemplo disso. Costumo dizer que aquilo que nos distingue é aquilo que sai “fora da caixa”. É isso que simboliza as instituições».

A inauguração do novo espaço marcou também a primeira edição da “Festa da Tabela”, uma iniciativa que passará a integrar o calendário anual da escola Afonso de Albuquerque, realizando-se no início da Primavera. Dinamizada por professores e alunos a festa englobou diversas atividades científicas, pedagógicas e lúdicas e muito convívio.