ULS inaugurou exposição de mandalas criadas por enfermeira

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda inaugurou, no átrio da instituição, uma exposição de mandalas da autoria da enfermeira Cristina Antunes, profissional da Unidade de Cuidados na Comunidade de Celorico–Fornos.

A mostra apresenta um conjunto de trabalhos que convidam os visitantes «a momentos de contemplação, serenidade e reflexão». Segundo a ULS, «tal como uma mandala representa harmonia e integração, também o cuidado em saúde se constrói através da articulação de diferentes dimensões, promovendo o equilíbrio e o bem-estar da pessoa». A iniciativa integra o projeto “No Cuidar, Somos Arte”, criado com o propósito de valorizar os talentos, a criatividade e as expressões artísticas dos profissionais da ULS da Guarda, proporcionando um espaço de partilha e reconhecimento das suas capacidades para além do contexto profissional.

Para Cristina Antunes, «a arte é uma forma de expressão e, sobretudo, de equilíbrio». A mentora do projeto adiantou que a criação de cada mandala implica «um processo demorado e exigente, constituindo simultaneamente uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e de promoção do bem-estar». O objetivo é dar continuidade à iniciativa porque «a arte pode desempenhar um papel relevante no cuidar», afirmou a enfermeira, que quer incentivar outros colaboradores da ULS da Guarda a partilharem os seus trabalhos artísticos e criativos.