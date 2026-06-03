Equipa feminina da CBA é campeã nacional de futsal

Os Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar no escalão de iniciados decorreram de 28 a 30 de maio, em Estarreja, e correram de feição aos representantes da Guarda.

A equipa feminina de futsal da Escola Carolina Beatriz Ângelo conquistou o título Nacional, enquanto a equipa masculina do mesmo estabelecimento de ensino do Agrupamento de Escolas da Sé obteve o terceiro lugar. Na natação foi a aluna Joana Jesus, da Escola Secundária da Sé, que esteve em destaque com a medalha de bronze na prova dos 200 metros. A participação do Agrupamento de Escolas da Sé nestes campeonatos ficou ainda marcada pela atribuição de um cartão branco ao professor Nuno Lemos, da Secundária da Sé, em reconhecimento de «atitudes e comportamentos eticamente relevantes, promotores dos valores do desporto e do fair play».