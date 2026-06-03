30.535 quilos recolhidos na Beira Interior este fim-de-semana

Os voluntários do Banco Alimentar da Cova da Beira recolheram, este fim-de-semana, nos hiper e supermercados da região da Beira Interior, no âmbito da Campanha de Primavera, 30.535 quilos de alimentos.

«Correu muito bem», afirma Paulo Pinheiro, presidente na Cova da Beira do Banco Alimentar contra a fome, que conta que voltou a haver uma «boa demonstração de solidariedade das pessoas da nossa região. 30.535 kg é francamente bom para uma campanha de maio», confessa o responsável, depois de comparar a quantidade de alimentos recolhida este ano face às mesmas campanhas dos anos anteriores.

Estiveram mobilizados «mais de 800 voluntários a colaborar, a fazer os turnos nas lojas, a fazer o transporte de alimentos para o armazém e depois organizar o espaço». No ano passado, de 2025, foram recolhidos «mais 500 quilos» de comida face a este ano, mas há dois anos foram recolhidos «menos 1.500 quilos», pelo que os 30.535 quilos recolhidos nesta campanha de Primavera estão alinhados com a «expectativa inicial».

Ainda assim, e por mais que os portugueses estejam solidários com quem precisa, podia ter sido recolhida «o dobro da comia e continuava a ser insuficiente», no entanto «já nos permite chegar às pessoas que não conseguem ter uma alimentação suficiente».

A campanha de Primavera do Banco Alimentar da Cova da Beira contra a fome decorreu nos concelhos do Fundão, Covilhã, Belmonte, Guarda, Seia, Gouveia, Manteigas, Pinhel, Trancoso, Celorico da Beira e Mêda, em mais de 50 das principais lojas e supermercados da Beira Interior. Até 7 de junho pode continuar a contribuir para o Banco Alimentar através da “Campanha Vale”, adquirindo vales disponíveis nas caixas dos hiper e supermercados.