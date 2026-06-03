Hospital Sousa Martins com forte adesão à greve em vários serviços

Há vários serviços do Hospital Sousa Martins (ULS da Guarda) que registam uma adesão à Greve Geral de praticamente 100% por parte dos profissionais de enfermagem. O mesmo acontece na USF das Lameirinhas na UCSP da Guarda (S. Miguel).

Segundo dados do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, durante o turno da noite a adesão registou 86%, com constrangimentos nos serviços de Urgência Médico-cirúrgica, Urgência Pediátrica, Bloco Operatório, Medicina Intensiva, Medicinas A e B e Pneumologia. No turno da manhã, a adesão dos enfermeiros está nos 60%, afetando os serviços de Esterilização, Urgência Pediátrica, Ortopedia, Obstetrícia, Pediatria e Medicinas A e B. Também no Hospital N. Senhora da Assunção, em Seia, a greve atingiu os 50% durante a noite e 35% durante a manhã.