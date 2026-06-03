Associação de Voleibol da Guarda com 12 duplas no pódio da final nacional

A Associação de Voleibol da Guarda (AVG) voltou a ser uma das melhores classificadas na Final Nacional do Giravolei do Desporto Escolar, que se realizou no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, no fim-de-semana.

Começando dos mais novos para os mais velhos, no escalão dos 8 aos 10 anos, as atletas Alice Domingos e Laura Lies, ambos de Vila Velha de Ródão – que faz parte da AVG – conquistaram o terceiro lugar. Já no escalão dos 11 aos 12 anos, o primeiro lugar foi para Dinis Valentim e Pedro Silva, da Escola Guilherme Correia de Carvalho (GCC), de Seia. Em segundo ficaram Afonso Ramos e Rodrigo Santos, da Escola Carolina Beatriz Ângelo (CBA), da Guarda, e a dupla formada por Hugo Ventura e Diogo Marques, também da CBA, fecharam o pódio. Em femininos, Francisca Garcia e Margarida Clara (GCC) foram segundas classificadas.

Já nas competições do escalão dos 13/ 15 anos, no primeiro grupo venceram Mateus Guilhoto e Guilherme Martins, da CBA, com Vicente Dias e Davide Cruz (GCC) a terminarem na terceira posição. No grupo 2, o primeiro lugar do pódio ficou para Salvador Branquinho e Afonso Costa, da Secundária da Sé, na Guarda, seguidos de Hugo Carvalho e Miguel Farinha, da Sertã, na segunda posição, e de Miguel Leitão e Duarte Gonçalves, de Seia, em terceiro. Entre as raparigas, destaque para a dupla Miriam Pascoal e Leonor Fernandes, da CBA, que venceram o seu escalão. No escalão dos 16/18 anos, os alunos da Escola Afonso de Albuquerque, da Guarda, Tiago Lemos e Afonso Rasteiro conquistaram o primeiro lugar.

O técnico diretor nacional da Federação de Voleibol, Leonel Salgueiro, esteve na Guarda para assistir à fase final e afirmou que o espaço existente no Parque Urbano do Rio Diz reúne «todas as condições» para uma final nacional de Giravolei, pelo que «poderá continuar a ser uma opção» para organizar este evento. «É provável que haja uma terceira ou quarta vez, onde somos bem recebidos, criamos condições para que o evento decorra da melhor forma», acrescentou. Além das condições, também é objetivo da organização levar estas competições para territórios «onde o voleibol ainda não tem grande projeção». Segundo Leonel Salgueiro, «num ano estamos no interior, mais tarde vamos para o Porto, noutra altura para o Algarve, etc.».