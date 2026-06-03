Ana Caramelo a uma prova de ganhar a Taça de Portugal de ciclismo

A cariense Ana Caramelo (Matos Mobility-Flexaco-Ihs) venceu no domingo, na Maia, a quarta prova da Taça de Portugal feminina de ciclismo e garantiu, matematicamente, a vitória final no troféu.

A ciclista do concelho de Belmonte ganhou de forma categórica o 5º Circuito Cidade da Maia, de 86,8 quilómetros, que liderou, de forma isolada, desde os 32 quilómetros. Ana Caramelo cortou a meta após 2h24m36s, com a segunda classificada, Beatriz Galvez (Maiatos Cycling Team), a chegar mais de três minutos depois. Beatriz Lopes (Atum General/Tavira/Madre Fruta) fechou o pódio da corrida de elite. A uma prova do final do troféu promovido pela Federação Portuguesa de Ciclismo, a cariense conta agora 170 pontos na liderança da geral, mais 70 que Daniela Campos (individual), segunda classificada. A Taça de Portugal feminina regressa no dia 14, em Albergaria-a-Velha, para a quinta e última prova pontuável de 2026.