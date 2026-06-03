Inaugurado Centro de Cyclin’Trancoso

O Município de Trancoso inaugurou oficialmente o Centro de Cyclin’Trancoso. Uma nova infraestrutura dedicada à prática de BTT e de cicloturismo, localizada na aldeia de Venda do Cepo, junto à Serra do Pisco.

Durante a cerimónia de abertura foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Trancoso que permitirá a utilização regular do espaço no âmbito das atividades do Centro de Formação de BTT existente naquele agrupamento.

O novo centro servirá como ponto de apoio aos praticantes de ciclismo e como base de partida para diversos percursos cicláveis espalhados pelo concelho. A infraestrutura estará disponível para utilização mediante requisição junto do município.`

As infraestruturas Cyclin’Portugal são promovidas por algumas entidades que, em conjunto com a Federação Portuguesa de Ciclismo, têm como objetivo promover Portugal como um destino de excelência para a prática do ciclismo de lazer e de turismo.