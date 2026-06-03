Jorge Almeida vence Perícia no Alto do Freixo

Jorge Almeida (VW Polo Proto) venceu, no domingo, a 3ª Perícia do Freixo, disputada na EN16, no Alto do Freixo, no concelho de Almeida. A prova pontuou para a oitava edição do Troféu Raiano de Perícia Automóvel.

O piloto de Mangualde, que lidera a competição, venceu pela primeira vez a prova almeidense, que é considerada uma das mais técnicas do calendário da modalidade e incluiu cinco passagens. Jorge Almeida venceu a 1ª Divisão da Classe A, protótipos com tração dianteira, enquanto Henrique Borges dominou a 1ª Divisão da Classe B, Protótipos com tração traseira ficou assim definida. Luís Sousa foi o mais rápido na 2ª Divisão Classe B, transformados com tração traseira, e na 3ª Divisão Classe A, promoção/originais com tração dianteira, ganhou Fernando Morgado. Por último, Bruno Bastos venceu a 3ª Divisão Classe B, promoção/originais com tração traseira. A prova extra foi ganha por Daniel Reto, já o melhor piloto do concelho de Almeida foi Rodrigo Neto.

A Perícia do Freixo contou com 18 participantes e foi organizada pela secção de desportos motorizados do Guarda Unida Desportiva, com o apoio do município de Almeida e da Junta de Freguesia de Freixo. Foi a terceira prova do Troféu Raiano de Perícias 2026, que conta dez competições.