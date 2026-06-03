Centro de Recursos TIC para a Educação Especial apresentou livro multiformato na Guarda

Foi apresentada pelo Centro de Recursos TIC para a Educação Especial (CRTIC) da Guarda, sediado na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, a adaptação da obra de Maria Goretti Caldeira “O Gafanhoto Arco-Íris”.

Um livro adaptado a várias modalidades de acesso à leitura, nomeadamente braille, pictogramas, letra ampliada, audiodescrição e língua gestual portuguesa (LGP), com orientação e edição do CRID do Instituto Politécnico de Leiria. A obra conta a história de Jordan, um gafanhoto muito especial que, ao longo da sua jornada, descobre importantes lições de vida com a ajuda dos seus amigos. «Esta obra cativante convida os leitores a refletirem sobre os desafios das mudanças que surgem ao longo da vida, mostrando que crescer implica adaptação e coragem», adiantam as autoras. Este projeto pedagógico foi desenvolvido com o objetivo de responder à diversidade de perfis de aprendizagem dos alunos, integrando múltiplas formas de acesso à informação. Trata-se de um recurso inclusivo que pretende garantir que todos os alunos, independentemente das suas necessidades, possam aceder ao conteúdo de forma equitativa e significativa. Esta iniciativa reforça o compromisso do CRTIC da Guarda, sediado no Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, com «a construção de uma escola mais acessível, equitativa e centrada nas necessidades de todos os alunos, valorizando o papel da tecnologia e da inovação pedagógica na promoção da inclusão».