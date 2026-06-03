Seleção da Guarda de atletismo com duas medalhas no “Olímpico Jovem”

A seleção da Associação de Atletismo da Guarda (AAG) conquistou duas medalhas no 43º Torneio Nacional “Olímpico Jovem”, realizado em Albufeira, no fim de semana.

Ambas da Associação Cultural e Recreativa (ACR) da Senhora do Desterro, de São Romão (Seia), Joana Marques foi vice-campeã nos 3.000 metros marcha sub16 e Isabel Laginhas foi terceira classificada nos 3.000 metros marcha sub18. O Torneio nacional “Olímpico Jovem” é uma das mais importantes competições de formação do atletismo nacional organizada pela Federação Portuguesa da modalidade.