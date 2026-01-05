27 novos médicos escolheram a ULS da Guarda para realizarem o Internato

A Unidade Local de Saúde da Guarda (ULSG) recebeu esta segunda-feira 27 médicos internos (20 de formação geral, 7 de formação especializada e 2 farmacêuticos). A cerimónia de boas-vindas marcou o início da sua formação e integração no sistema de saúde da ULS da Guarda, num momento de partilha de informações e de orientações para o desenvolvimento das suas carreiras. Para a formação especifica os novos internos vão ser integrados nas áreas da Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral, Reumatologia e Medicina Geral e Familiar.

