Mezan notifica Autoridade da Concorrência da compra de centro de dados na Covilhã

A Mezan notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da PT Data Center, sociedade que opera um centro de dados hiperescala, na Covilhã.

«A operação de concentração consiste na aquisição pela Mezan […] do controlo exclusivo da Portugal Telecom Data Center (PT Data Center), atualmente controlada pela Meo, mediante aquisição da totalidade do respetivo capital social», lê-se na informação divulgada pela AdC na segunda-feira. O data center da PT presta serviços de alojamento e pode suportar o treino de modelos de Inteligência Artificial. A Mezan é controlada pela Asterion, que gere investimentos, nomeadamente nos setores das telecomunicações, energia e serviços de utilidade pública e mobilidade na Península Ibérica, Itália, França e Reino Unido. Quaisquer observações sobre esta operação devem ser enviadas ao regulador no prazo de 10 dias úteis.

No dia 28 de novembro, a Asterion Industrial Partners anunciou a sua entrada no mercado de centros de dados em Portugal, através da compra à Altice Portugal do Covilhã Data Center Campus, por 120 milhões de euros. A entidade detalhou, através de um comunicado, que a Altice Portugal continuará a ser o principal cliente do centro da Covilhã ao abrigo de um contrato de serviços a longo prazo, para reforçar uma aliança estratégica que proporciona continuidade e visibilidade a ambas as partes. Para a empresa de investimento, o mercado português tem várias vantagens, tais como preços de energia competitivos, uma conectividade terrestre robusta e um ambiente regulatório favorável. A conclusão da operação, sujeita às aprovações regulatórias pertinentes, está prevista para o primeiro trimestre de 2026.