Campanha Pirilampo Mágico está de regresso até 1 de junho

A campanha do Pirilampo Mágico está, uma vez mais, nas ruas, até 1 de junho, com o lema “A solidariedade tem raízes firmes”, partindo da ideia de que a «solidariedade não é apenas um gesto passageiro, mas antes um valor profundo, enraizado na sociedade portuguesa e que sustenta o crescimento de uma comunidade mais inclusiva», segundo explica a organização.

Neste na o pequeno pirilampo é castanho, como alusão às «sementes, raízes, crescimento e brilho», sendo esta a cor da «terra, simbolizando «estabilidade, segurança, enraizamento».

O pirilampo mágico apela à solidariedade desde 1987. É uma campanha levada a cabo pela Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social. Neste ano de 2026 o Pirilampo Mágico castanho tem o custo de 2,5 euros.