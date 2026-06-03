Mutualista da Covilhã venceu Prémio Inovar para Melhorar 2026

A Mutualista da Covilhã foi distinguida com o Prémio “Inovar Para Melhorar” 2026, atribuído pela União das Mutualidades Portuguesas (UMP), pelo projeto “Viv’Aldeia – Saúde, Vida e Comunidade”.

O anúncio foi feito durante a sessão evocativa dos 850 anos do Mutualismo em Portugal, que decorreu recentemente em Vila Nova de Gaia. Instituído pela União das Mutualidades Portuguesas, o “Inovar Para Melhorar” é um prémio de reconhecimento que distingue anualmente iniciativas inovadoras desenvolvidas por associações mutualistas, reconhecendo projetos com impacto social. O projeto Viv’Aldeia – Saúde, Vida e Comunidade encontra-se no terreno desde setembro de 2025 e tem uma duração de três anos. Financiado pelo Portugal 2030 através das Parcerias para a Inovação Social, intervém em nove aldeias do concelho da Covilhã, promovendo respostas de proximidade nas áreas da saúde, bem-estar, participação comunitária e combate ao isolamento. Inclui sessões regulares nas áreas da atividade física, animação sociocultural e psicologia, além do serviço da própria Unidade Móvel de Saúde.

A avaliação das candidaturas esteve a cargo de um júri independente constituído por Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS), Eduardo Graça, Presidente da Cooperativa António Sérgio para a Inovação Social (CASES), e Pedro Portugal Gaspar, Presidente da Direção da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Para Nelson Silva, presidente da Mutualista da Covilhã, esta distinção representa «mais um importante reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver nos territórios rurais do concelho da Covilhã». O projeto conta com o município, na qualidade de Investidor Social, e com o envolvimento de diversos parceiros locais, sobretudo Juntas de Freguesia, assumindo-se como uma resposta inovadora para territórios marcados pelo envelhecimento populacional, dispersão geográfica e dificuldades de acesso a serviços. Este é o 27º prémio atribuído à Mutualista da Covilhã em pouco mais de uma década.