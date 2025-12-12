Empresa da Guarda oferece PlayStation ao Serviço de Pediatria do Hospital da Guarda

O Serviço de Pediatria da ULS da Guarda viveu hoje um momento de profunda generosidade, protagonizado por um grupo de 18 colaboradores da Dealpoint. Em vez da tradicional troca de prendas no jantar de Natal, os funcionários decidiram juntar o valor das habituais ofertas entre colegas e convertê-lo num gesto de solidariedade direcionado às crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins.

O resultado desta iniciativa chegou esta manhã às mãos dos pequenos utentes: uma PlayStation 5, acompanhada por dois comandos e dois jogos. A surpresa arrancou sorrisos de orelha a orelha às crianças, prometendo muitos momentos de alegria, distração e conforto durante o período de internamento.

A ULS da Guarda manifestou publicamente a sua profunda gratidão pelo ato simbólico e inspirador, destacando o impacto positivo que gestos como este têm no bem-estar das crianças e das famílias que atravessam momentos delicados.

Num tempo marcado pelo espírito natalício, esta ação reflete o verdadeiro significado da solidariedade, da partilha e do humanismo. Um exemplo que aquece o coração e mostra que, com pequenos gestos, é possível fazer grande diferença na vida de quem mais precisa.