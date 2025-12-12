Inaugurado novo espaço multidesportivo em Celorico da Beira

O município de Celorico da Beira inaugurou no passado sábado um novo espaço verde – Jardim das Magnólias, uma obra desenvolvida em parceria com a empresa Hyperion Renewables UPPS, SA, bem como um espaço multidesportivo no Jardim Parque Carlos Amaral. A sessão contou com a presença de diversas entidades convidadas e membros da comunidade. Com o objetivo de assinalar a disponibilização de mais um equipamento desportivo na vila, decorreram durante a tarde vários jogos de futebol, basquetebol e padel no novo espaço, numa iniciativa promovida em colaboração com as entidades desportivas que se associaram ao município, nomeadamente o Clube Celorico Basket, CRC de Lajeosa do Mondego, Polis Padel Club e Sporting Clube Celoricense. Estes novos espaços encontram-se ao dispor da comunidade, com utilização livre, excetuando o campo de padel, cujo funcionamento está sujeito a normas específicas.