A sexta Gala do Desporto – Cidade da Guarda realiza-se no sábado (21h30), no Teatro Municipal da Guarda (TMG), para celebrar e distinguir atletas, equipas, treinadores, dirigentes e agentes desportivos que se destacaram na época de 2024/2025 nas mais diversas modalidades.
Serão também entregues os galardões de Melhor Clube de Desportos Individuais e Melhor Clube de Desportos Coletivos, cinco Prémios de Reconhecimento e o Prémio Carreira Segura Fernandes, que homenageará uma personalidade natural ou residente na Guarda pelo seu percurso e contributo para o desporto concelhio. Este ano serão ainda atribuídos galardões a três “Empresas Amigas do Desporto”. Segundo o município, os critérios de seleção dos premiados deste ano incluem os resultados obtidos na época 2024/2025, a representação de clubes filiados nas associações distritais ou regionais do concelho e a vitória em competições oficiais de âmbito distrital, regional, nacional ou internacional. A gala será apresentada pelo humorista Gilmário Vemba e terá momentos musicais proporcionados pela Banda Filarmónica Popular Manteiguense – Música Nova e pelos artistas locais Tiago José e Andrea Soares.
Gala do Desporto no sábado no Teatro Municipal da Guarda
