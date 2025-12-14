Concerto de Natal do Conservatório da Guarda na Benespera

Uma vez mais, a Associação Move Beiras organizou hoje à tarde o concerto de Natal na Igreja Matriz da Benespera, com a atuação dos alunos do Conservatório de Música de S. José da Guarda.

Os alunos das classes dos professores Olena Sokolovska, Edgar Petejo e Pedro Ospina, e o acompanhamento destes e da professora Rita Pires, deliciaram o público que encheu a igreja paroquial daquela freguesia, com diversas interpretações musicais, nomeadamente, pela Orquestra de Cordas e pela Orquestra de Guitarra do Conservatório.

O concerto, integrado na atividade “Natal nos Carris”, foi uma organização da Move Beiras com a colaboração do Conservatório de S. José da Guarda, da Associação Cultural e Recreativa da Benespera, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal da Guarda