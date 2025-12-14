Rui Teixeira e Emília Pisoeiro vencem 2ª São Silvestre da Guarda

Rui Teixeira (ADVC Trail team) e Emília Pisoeiro, Clube Desportivo de Espite (CDE), venceram este domingo a 2ª São Silvestre da Guarda, uma corrida organizada pelo município em parceria com a Associação de Atletismo.

A prova, que se realizou em simultâneo com o 47º Grande Prémio de Atletismo, contou com mais de 700 participantes de diversos pontos do país, nos vários escalões, incluindo alguns nomes conhecidos da modalidade (meio-fundo e fundo) a nível nacional.

As corridas decorreram no centro da cidade, com partida e chegada na Avenida dos Bombeiros Egitanienses (centro comercial La Vie) e foram presenciadas por algumas centenas de pessoas que aproveitaram para visitar o evento “Guarda- Cidade Natal” na Praça Luís de Camões.

Na principal prova masculina, o vencedor, Rui Teixeira (ADVC Trail Team), repetiu o triunfo do ano passado, percorrendo os 9.000 metros em 28m0

9s, menos 27 segundos que Vitor Oliveira (GDC Guilhovai), segundo classificado. A fechar o pódio, em 29m01s, ficou Ricardo Pereira (EV-Peraltafil).

Em femininos, Emília Pisoeiro (CDE) foi a primeira a cortar a meta em 32 minutos.