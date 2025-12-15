Câmara da Guarda aprova maior orçamento de sempre, de 99,4 milhões de euros

A Câmara da Guarda aprovou esta segunda-feira, por maioria, com a abstenção dos três eleitos da coligação PSD/CDS/IL e do PS, o orçamento municipal para 2026, de mais de 99,4 milhões de euros, considerado o mais elevado de sempre.

Trata-se de um aumento de 22,9 milhões de euros comparativamente ao orçamento em vigor. Segundo Sérgio Costa, presidente da autarquia, este é o orçamento da «decisão e da concretização», depois de «um período exigente de planeamento, negociação institucional, captação de financiamentos nacionais e europeus».

O orçamento de 2026 contempla várias obras financiadas e com candidaturas aprovadas, ou a aguardar aprovação, ao PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], ao Portugal 2030 e ao Plano de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela.

O social-democrata João Prata justificou a abstenção dos dois eleitos da coligação PSD/CDS-PP/IL conmo sendo “um voto de confiança” para permitir à maioria realizar “muito daquilo que foi sendo prometido nos anos anteriores e que não foi concretizado, e a Câmara diz que, em 2026, é que é, vai concretizar”.

Já António Monteirinho (PS) também se absteve por considerar que o orçamento de 2026 “foi construído sobre um baralho de cartas, depende muito dos apoios financeiros que a Câmara vai receber”.

