Colisão em cadeia na Serra da Estrela esta manhã

Vários veículos colidiram esta manhã, na zona das Penhas Douradas, na Serra da Estrela. Foram pelo menos três viaturas envolvidas numa colisão em cadeia da qual apenas resultaram danos materiais. As condições meteorológicas, nomeadamente o gelo e neve na estrada têm provocado, na Serra da Estrela, constrangimentos à circulação automóvel.

Todas as estradas de acesso à Serra da Estrela estão cortadas desde o início da manhã, nomeadamente nos acessos à Torre, Loriga, Penhas Douradas, Manteigas e Covilhã. Além disso, a autoridades alertam para a obrigatoriedade do uso de correntes nos pneus sempre que a circulação seja permitida em cenários de neve ou gelo.