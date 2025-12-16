Emanuel Castro deixa Geopark Estrela para chefiar Gabinete de Flávio Massano

O até agora coordenador da Associação Geopark Estrela foi nomeado Chefe de Gabinete de Flávio Massano na Câmara Municipal de Manteigas. O próprio autarca afirma que se trata de uma pessoa «em quem confio plenamente, tenho trabalhado com ele ao longo dos últimos quatro anos, fiz-lhe o desfio e aceitou, por isso fico muito satisfeito».

Emanuel Castro é Licenciado em Geografia, com especialização em Estudos Ambientais, Mestre em Geografia e Ordenamento do Território. Docente do Instituto Politécnico da Guarda, entre 2004-2017. Participou em diferentes projetos de investigação, nas áreas do Turismo, Análise da Paisagem e Desenvolvimento Territorial. Deixa as funções de Coordenador Executivo da Associação Geopark Estrela, entidade responsável pela gestão da classificação Estrela Geopark Mundial da UNESCO.