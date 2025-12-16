Cientista morto a tiro em Boston era natural de Seia

O físico português Nuno Loureiro, assassinado a tiro esta terça-feira na região de Boston (Estados Unidos), era natural de Seia.

O cientista, de 47 anos, era diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão, um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), desde maio de 2024.

Antigo aluno do Instituto Superior Técnico (IST), a sua investigação focava-se em física teórica e nas suas aplicações na fusão.

Nuno Loureiro formou-se em Física pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal) em 2000 e obteve o doutoramento em Física pelo Imperial College London (Reino Unido) em 2005. Realizou pós-doutoramento no Laboratório de Física de Plasma de Princeton entre 2005 e 2007 e no Centro de Energia de Fusão Culham da UKAEA entre 2007 e 2009.

Antes de ingressar no MIT em 2016, fez pesquisa no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do IST Lisboa.