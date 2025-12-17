Daniel Lucas é o novo presidente do Centro Cultural da Guarda

Daniel Lucas, técnico de serviço social de 46 anos de idade, é o novo presidente do Centro Cultural da Guarda.
Nas eleições, realizadas na noite desta terça-feira, concorreu apenas uma lista liderada por Daniel Lucas e constituída por Anabela Guerra e Pedro Correia como vice-presidentes, ainda Joaquim Mingacho (tesoureiro), Helena Pontinha, Maria Elvira Bárbara e João Marcelino. Como suplentes, foram eleitas Diana Santos, Mariana Pereira e Maria de Fátima Duarte.
A Assembleia Geral é presidida por Albino Bárbara (anterior presidente da direção), Carlos Gonçalves e Carla Fantasia. Como suplentes foram escolhidos Ema Mateus, Gonçalo Valbom e Luís Baptista-Martins.
O Conselho Fiscal é formado por Alexandre Gonçalves (presidente), Cláudia Amaral e Raúl Ribeiro. Como suplentes, Humberto Vaz e Agostinho Silva.
