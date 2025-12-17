Guarda FC goleia Trancoso e segue na liderança da Iª Liga

Depois do empate em São Romão, o líder Guarda FC reencontrou o caminho das vitórias na 10ª jornada da Iª Liga Distrital da AF Guarda com uma goleada (7-1) na receção ao Trancoso.

Foi um aviso à navegação para os perseguidores que começou a ser desenhado aos 7’, com o golo inaugural de Jovane. Os visitantes foram resistindo na primeira parte, mas no segundo tempo viram-se e desejaram-se para travar os guardenses. Entre os seis golos marcados pelos locais, o tento de honra dos visitantes surgiu aos 72’ por Júlio Domingues. O Guarda FC lidera isolado com 28 pontos, 29 golos marcados e dois sofridos em dez jornadas. Na segunda posição continua o Figueirense, que foi ganhar 2-1 ao terreno do Sporting de Vilar Formoso e conta agora 25 pontos. Com 31 golos marcados, a formação de Figueira de Castelo Rodrigo tem o melhor ataque do campeonato. O Vilanovenses segue no terceiro lugar com 20 pontos após derrotar em casa o Sporting da Mêda, no domingo, pela margem mínima. O Sporting do Sabugal é quarto classificado com 19 pontos, tendo vencido 1-0 na receção ao Vila Cortês do Mondego.

Nesta jornada, destaque também para as goleadas caseiras do Fornos de Algodres, 4-0 ao Foz Côa, e do Sporting Celoricense, 5-0 ao Aguiar da Beira. Por sua vez, o São Romão foi ganhar 3-0 a Vila Franca das Naves, que ainda não venceu esta época e permanece no último lugar da classificação com 2 pontos. O Foz Côa é 12º e antepenúltimo com 6 e o Vilar Formoso é penúltimo com 5. Este domingo, o Guarda FC recebe o Vila Franca, o Figueirense joga em Aguiar da Beira e o Vilanovenses recebe o Fornos de Algodres. Os restantes jogos são o São Romão-Mêda, Foz Côa-Celoricense e Trancoso-Vila Cortês. Em partida antecipada, o Sabugal foi ganhar 1-0 a Vilar Formoso.

Na IIª Liga, o Manteigas recebeu e venceu o Gonçalense por 2-1 e reforçou o primeiro lugar da prova. Na 8ª jornada, o Pinhelenses foi ganhar 4-0 a Paços da Serra, o Casal de Cinza venceu pela primeira vez, na receção ao Seia FC por 1-0, e Freixo de Numão recebeu e derrotou os Sub23 do Gouveia por 4-1. O Manteigas comanda com 20 pontos, mais três que Pinhelenses e Gonçalense.