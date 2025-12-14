Clube de Leitura local reúne na segunda-feira no Sabugal

A Biblioteca Municipal do Sabugal recebe na segunda-feira a 56ª sessão do Clube de Leitura local, a partir das 14h30.

Serão apresentados os “Álbuns de Memórias” realizados em novembro pelos participantes, que foram desafiados a gravar histórias e preencher as páginas de um livro, feito e personalizado pelos próprios, com as suas memórias pessoais e familiares. «Após duas tardes dedicadas à realização dos álbuns de fotografias, os participantes envolvidos abrirão para os presentes os álbuns das suas vidas, antes de os oferecer, no Natal, aos filhos e/ou netos», adiantam os promotores. O Clube de Leitura do Sabugal é coorganizado pelo Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Universidade Aberta e o município raiano.