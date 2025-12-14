Manuel Neca distinguido com prémio Carreira Desportiva

Manuel Neca, atleta, dirigente e juiz da Associação de Atletismo da Guarda durante várias décadas, foi distinguido com o Prémio Carreira Desportiva “Segura Fernandes” na 6ª Gala do Desporto – Cidade da Guarda, realizada pela Câmara da Guarda, este sábado.

No evento foram distinguidos vários atletas, treinadores, dirigentes e clubes do concelho, com o Clube de Natação da Guarda a vencer o prémio de Melhor Clube Desportos Individuais e o Grupo Cultural e Recreativo de Casal de Cinza como Melhor Clube Desportos Coletivos.

O município atribuiu ainda os Prémio Reconhecimento ao Guarda UP-Escola Desportiva (sub14 masculinos), Academia de Judo da Guarda (equipa feminina), Associação de Voleibol da Guarda, Sérgio Guelho (árbitro de futebol) e AEMA (Associação Ell-Cid Martial Arts Academy-Guarda).

Com esta iniciativa, a autarquia pretende reconhecer publicamente atletas, equipas, dirigentes, treinadores e empresas ou instituições que se tenham distinguido no desporto concelhio, a nível local, regional, nacional ou internacional.

A Gala contou com momentos musicais proporcionados pela Banda Filarmónica Popular Manteiguense – Música Nova e pelos artistas locais Tiago José e Andrea Soares. Este ano, a apresentação esteve a cargo do humorista Gilmário Vemba.