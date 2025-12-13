Peter Rundel dirige dois concertos do Ensemble Orquestral da Beira Interior

O BEYRA Laboratório Artístico – Ensemble Orquestral da Beira Interior vai atuar na Covilhã e no Fundão com o reputado maestro alemão Peter Rundel, no sábado e no domingo, respetivamente.

Os concertos acontecem no âmbito de uma residência artística de Inverno que conta com a colaboração do Cecília Quartet, que integra quatro jovens músicos do BEYRA. O recital de sábado (18 horas) terá lugar no auditório do Conservatório de Música da Covilhã com obras de Claude Debussy, Peter Rundel, Reinbert de Leeuw e Richard Wagner. No domingo (17 horas), o ensemble atuará na Igreja Matriz do Fundão com composições de Mozart, Debussy e Peter Rundel/ Claude Debussy. Os dois concertos têm entrada livre. Peter Rundel é um dos maestros mais requisitados pelas principais orquestras europeias. O BEYRA Laboratório Artístico, organizado pela Artway, é um projeto dedicado ao apoio e à promoção de jovens músicos emergentes, oferecendo-lhes um espaço para experimentação, crescimento e apresentação artística. O objetivo é criar oportunidades concretas, profissionais para que novos talentos possam desenvolver as suas carreiras num ambiente inspirador e de excelência.