“Receitas que Contam Histórias” distinguidas nos “Óscares da Gastronomia”

A Carta Gastronómica “Receitas que contam histórias”, das Aldeias Históricas de Portugal, foi reconhecida com o mais alto prémio dos “Gourmand Awards”, conhecidos como os “Óscares da Gastronomia”.

O livro venceu a distinção de “Best of the Best: Food Heritage of the World”, ou seja, o “Melhor dos Melhores: Património Gastronómico do Mundo”, e está agora entre as «obras mais relevantes, a nível internacional, dedicadas à preservação e valorização do património gastronómico tradicional». O galardão foi entregue durante a edição comemorativa dos 30 anos dos “Gourmand Awards”, realizada em Riade, na Arábia Saudita, no passado dia 29 de novembro. É a segunda distinção internacional atribuída este ano à Carta Gastronómica das Aldeias Históricas de Portugal. Em junho, a obra tinha sido reconhecida com o prémio “Best Portuguese Cuisine Book in the World” (“Melhor Livro de Gastronomia Portuguesa do Mundo”) nos Gourmand Awards 2025.

Os textos da Carta Gastronómica contam com contributos de Olga Cavaleiro, Marta Gonçalves e, na área dos vinhos, de Constança Vieira de Andrade, Virgílio Loureiro e Maria Pilar Reis. A Associação das Aldeias Históricas de Portugal sublinha que o prémio “Melhor dos Melhores” evidencia as 12 Aldeias Históricas do país como um «destino autêntico, sustentável e diferenciador, onde os patrimónios material e imaterial se juntam para criar propostas únicas no panorama nacional e internacional».