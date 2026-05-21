Birds Are Indie atuam sexta-feira no auditório municipal do Sabugal

O grupo Birds Are Indie vai subir ao palco do auditório municipal do Sabugal esta sexta-feira (21h30).

A banda originária de Coimbra foi fundada em 2010 por Joana Corker e Ricardo Jerónimo, tendo-se transformado, pouco depois, num trio com a chegada de Henrique Toscano. O grupo é uma das referências da música independente portuguesa das últimas duas décadas, destacando-se pela fusão entre folk, indie pop e sonoridades alternativas. Desde a fundação, os Birds Are Indie têm vindo a construir um percurso marcado pela reinvenção musical, tendo evoluído de uma sonoridade mais acústica para ambientes mais elétricos e experimentais, incorporando sintetizadores, baterias e novas texturas sonoras nas suas composições.