Discussão entre João Prata e Sérgio Costa levou à suspensão temporária da reunião do executivo da Câmara da Guarda

Uma discussão entre João Prata, vereador do PSD e o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa levou à suspensão temporária da reunião do executivo, ontem à tarde. A troca de argumentos subiu de tom com o presidente da autarquia a abandonar a sala de reuniões, acompanhado pelos restantes vereadores da maioria. Regressaram algum tempo depois.

A situação teve a ver com o facto do vereador social-democrata criticar Sérgio Costa, acusando-o de «não estar atento» às intervenções dos elementos da oposição.

João Prata questionava o presidente da autarquia sobre uma das cláusulas do contrato de adjudicação do espetáculo do Julgamento e Morte do Galo, onde era referido que seria pago 30 por cento do valor depois da entrega do texto do espetáculo e os restantes 70% após a realização do evento.

Enquanto intervinha sobre este assunto, o presidente do município trocava opiniões com os restantes vereadores, situação que motivou críticas de João Prata. Na resposta, Sérgio Costa respondeu que tinha «a faculdade de conseguir fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo» e que «nem todos têm essa capacidade», pedindo a João Prata para continuar a intervenção, avisando que lhe tiraria a palavra porque o tempo estava a esgotar-se. O vereador do PSD, João Prata insistiu que Sérgio Costa «deveria estar atento» às intervenções da oposição e foi nessa altura que o presidente da câmara saiu da sala durante alguns minutos em conjunto com os restantes vereadores da maioria. Depois deste episodio os ânimos ficaram serenados e a reunião prosseguiu dentro da normalidade.