Sofia Dias & Vítor Roriz sobem ao palco do TMC~

A dupla de artistas/coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz chega ao Teatro Municipal da Covilhã (TMC~), hoje (21h30), com o espetáculo “O que se Abre em Nós”.

O texto é do encenador e dramaturgo Tiago Rodrigues. Neste dueto, os materiais coreográficos, sonoros e textuais emergem de uma pesquisa em torno da tensão entre a banalidade do quotidiano e a intensidade da cena. Entre canções de criações passadas e arquivos pessoais, a peça instala-se «entre um musical bizarro, uma conversa e uma dança que resiste à nomeação». Entretanto, esta noite (21h30), o TMC~ recebe o concerto/instalação interativa “Terçaria”, do coletivo Cigarra, que inclui os músicos Francisco Cipriano, João Calado e Pedro Tavares. O espetáculo acontece no âmbito do “VERTIGO – Territórios Sonoros Expandidos”, projeto que dá palco a artistas que trabalham nos limites da música, num ciclo dedicado à experimentação e à escuta contemporânea. Além do concerto, que tem entrada gratuita, a instalação interativa pode ser visitada e “manipulada” no foyer do TMC~ na sexto e sábado, das 14h30 às 19 horas.