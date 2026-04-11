Aquilo leva leitura encenada das “Novas Cartas Portuguesas” a Loulé

O Aquilo Teatro vai apresentar a leitura encenada da obra “Novas Cartas Portuguesas” no Cineteatro Louletano, em Loulé, no próximo dia 24 (21 horas), dando continuidade à itinerância nacional deste projeto concebido e criado em 2024.

Com encenação de Vítor H. Freitas, o espetáculo propõe uma abordagem centrada na força da palavra, num registo de leitura encenada que privilegia a escuta, a interpretação e a ressonância do texto junto do público. A criação recupera a atualidade e a intensidade da incontornável obra publicada em 1972 pelas chamadas “Três Marias” – Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. “Novas Cartas Portuguesas” é considerada um marco literário e político por denunciar desigualdades, repressões e afirmar uma voz coletiva feminina num contexto de censura. Ana Couto, Catarina Flor e Rita Freire dão corpo e voz a este texto coletivo, com música de Lara Amaral. «Mais do que revisitar um clássico, esta proposta afirma a urgência de continuar a divulgar as “Novas Cartas Portuguesas”, preservando a memória destas três mulheres fundamentais, bem como de todas aquelas que, direta ou indiretamente, nela encontram representação», adianta o Aquilo em comunicado enviado a O INTERIOR.