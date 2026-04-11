CARB estreia “Niassa” esta noite no Teatro Cine de Gouveia

O teatro regressa esta noite (21h30) ao Teatro Cine de Gouveia com a estreia da peça “Niassa”, da CARB – Cooperativa Artística, sobre as memórias e as feridas do colonialismo.

Com direção artística e encenação de Simão Barros, o espetáculo tem interpretação de Klemente Tsamba e Margarida Cabral. «”Niassa” é embarcação, lago e província. Estendal de memórias onde fotografias rasuradas e o som de tambores, convidam à cura da ferida de um pai ausente. Entre coordenadas geográficas e espirituais de Teresa e o canal transcendental aberto por Malaika, o palco torna-se um ritual de escavação documental e mística. A paz não é um fim. O abismo revela-se», adianta a produção-

A peça é coproduzida pelo Teatro Cine de Gouveia.