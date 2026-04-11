Sub14 da Guarda na final da Série B da Festa do Basquetebol em Albufeira

Os sub14 da Associação de Basquetebol da Guarda venceram, este sábado, a congénere de Coimbra por 56-36 e garantiram um lugar na final da série B do escalão na Festa do Basquetebol juvenil, que está a decorrer em Albufeira.

É a primeira vez que uma seleção distrital da Guarda vai disputar uma final deste torneio organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol. A final está marcada para esta noite (20 horas) e os jovens guardenses, que ainda não perderam em Albufeira, vão defrontar Viana do Castelo. Em jogo está a promoção à série A na próxima edição da prova.

Ontem, na segunda jornada competitiva, os sub14, treinados por Daniel Branquinho, voltaram a venceram os dois jogos do dia, frente a Castelo Branco (38-27) e Vila Real (71-30). Os sub16 venceram os Açores (53-41) e perderam com Braga (53-41).

Em femininos, as sub14 perderam com o Alentejo (29-36) e Leiria (31-62), o mesmo sucedeu às sub16 com Viseu (6-113) e Coimbra (5-110).