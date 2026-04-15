Teatro das Beiras estreia “Quixote e Pança, sonhadores de mundos”

Estreou ontem a nova produção da companhia covilhanense Teatro das Beiras, intitulada “Quixote e Pança, sonhadores de mundos”.

A peça revisita a obra-prima de Cervantes, na versão de António José da Silva. «Numa noite chuvosa e rasgada por trovões, quatro jovens encontram abrigo num teatro abandonado. O pó levanta-se como memória, o silêncio escuta-os. Os fantasmas murmuram. No centro do palco, um livro antigo espera Dom Quixote e o seu escudeiro Sancho Pança. (…) E uma pergunta fica suspensa no ar: quem é que decide o que é verdadeiro?», adianta a produção.

A dramaturgia, Encenação e Cenografia são de Paulo Calatré e a interpretação está a cargo de Benedita Mendes, Eduardo Corono, Ellen Rodrigues e Miguel Brás. “Quixote e Pança, sonhadores de mundos” continua em cena até sexta-feira no Auditório Fernando Landeira, na Covilhã, e tem reposição de 20 a 23 de abril, com sessões para escolas.