Projeto do mercado municipal de Fornos de Algodres em exposição de arquitetura em Barcelona

O mercado municipal de Fornos de Algodres é um dos projetos de arquitetura que está em exposição, na mostra “Cities Connection Project”, em Barcelona, que assinala os 15 anos desta plataforma dedicada à promoção da arquitetura contemporânea europeia.

Da autoria dos arquitetos Miguel Roque, Paulo Vale Afonso e Rui Santos, a remodelação daquele espaço comercial construído em 1902 foi inaugurada em agosto de 2024. Além de sua função principal como mercado, o equipamento passou a acolher feiras, exposições e concertos.

A reabilitação custou mais de um milhão de euros ao município e foi comparticipada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). «A integração do projeto de Fornos de Algodres nesta mostra internacional representa um importante reconhecimento da qualidade da intervenção realizada, contribuindo para a afirmação do concelho no panorama europeu», considera a autarquia fornense.