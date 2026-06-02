Forças de segurança lançam campanha “Viaje sem pressa”

Arrancou esta terça-feira a campanha “Viaje sem pressa” promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) em colaboração com a PSP e GNR.

O objetivo é alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, esta campanha, a sexta de onze previstas até ao fim do ano, decorre até à próxima segunda-feira (8 de junho) e integrará ações de sensibilização e fiscalização direcionadas aos comportamentos de risco relacionados com a velocidade excessiva ou inadequada às condições da via, «uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave», indicam a ANSR, PSP e GNR, recordando que «conduzir a velocidade adequada salva vidas e contribui para uma circulação mais segura para todos os utilizadores da estrada».