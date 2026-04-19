Câmara da Guarda prolonga suspensão de prazos nos processos urbanísticos

A Câmara da Guarda prolongou o prazo de suspensão dos prazos nos processos urbanísticos. «A suspensão dos prazos assinalados vigorará até à reposição integral das condições técnicas necessárias ao normal funcionamento».

Os restantes procedimentos administrativos retomaram a tramitação normal e, internamente, os serviços estão a ser gradualmente recuperados, estando a «parte administrativa a funcionar em pleno».

Assim sendo, o site do município atualmente está a funcionar numa «versão limitada», a página web do TMG «funciona em pleno, incluindo a bilheteira; a página web da BMEL não está ativa, mas a plataforma que permite a gestão interna está a funcionar; o site e bilhética do Parque de Campismo e dos Passadiços do Mondego «a funcionar em pleno».